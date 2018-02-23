Hakkari'deki Terör Saldırısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Şemdinli'de şehit olan piyade sözleşmeli erler Eren Çelik'in eşi Meltem Çelik ve Cumali Gür'ün babası Nazım Gür ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediği bildirildi.