Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti (2)
HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti (2)
HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti (1)
HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti (1)
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