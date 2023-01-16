YKS 2023 ne zaman yapılacak? YKS 2023 başvuru tarihleri ne zaman alınacak? YKS de kaç soru soruluyor YKS kaç dakika?

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin gündeminde 2023 yılı YKS sınav tarihleri yer alıyor. Bu yıl 2023 Gen seçimleriyle aynı güne denk gelen YKS sınavının ne zaman gerçekleştireceği adaylar tarafından bir süredir merak ediliyordu. ÖSYM nin 2023 takvimini yayınlamasıyla YKS sınavının tarihi belli oldu. Peki, YKS 2023 ne zaman yapılacak? YKS 2023 başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? YKS de kaç soru soruluyor? YKS kaç dakika? AYT kaç soru kaç dakika? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 yılı Yükseköğretim sınavı ( Yks ) için adayların tarih araştırması bir süredir devam ediyordu. ÖSYM nin 2023 yılı sınav takvimini açıklamasının ardından YKS tarihide belli oldu. Peki, YKS 2023 ne zaman yapılacak? YKS2023 başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? YKS de kaç soru soruluyor? YKS kaç dakika? AYT kaç soru kaç dakika? Detaylar haberimizde...

2023 YKS SINAVINDA KAÇ OTURUM VAR?

Üniversiteye geçmek için sınava girecek adaylar; toplam 3 oturumda sınava girecek. Bunlar; Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde olacak.

YKS 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen YKS sınavı Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerim arasında alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

AYT KAÇ SORU SORULUYOR KAÇ DAKKİKA VERİLİYOR?

AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer. YDT dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır

TYT KAÇ SORU SORULUYOR KAÇ DAKİKA VERİLİYOR?

TYT'de toplam 120 soru yer almaktadır ve adaylara 150 dakika verilmektedir. TYT soru dağılımı ise şu şekilde;