Yeni yıla girmeye çok kısa bir süre kala Yılbaşında okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Peki, Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi?

Yılbaşında okullar tatil mi? Sorusu, Yılbaşına az bir süre kala birçok kişi tarafından merak edilmekte olan bir konu olarak araştırılıyor. Aralık ayında en çok aratılan soruların başında, "Yılbaşı tatili 2 gün mü, hangi günlere denk geliyor?" yer alıyor. Kamu ve özel sektörde çalışanlar 1 Ocak tarihinde resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi?

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2024 gününden ibaret olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün