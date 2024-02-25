Yarın kabine toplantısı var mı? Yarın kabine toplantısı yapılacak mı, saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu merak edilmekte ve gündemde yer almakta. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Arama motorlarında Kabine Toplantısının tarihi sorgulatılıyor. Peki, Yarın kabine toplantısı var mı? Yarın kabine toplantısı yapılacak mı, saat kaçta yapılacak?

YARIN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

2024 yılının ilk kabine toplantısı, 16 Ocak'ta, Meclis'in açılış tarihinde gerçekleşti. Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantının detayları, kesinleştikçe haberlerimizde yer alacak. Yeni toplantı tarihi duyurulduğunda haberimiz güncellenecektir. Normal şartlarda 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması beklenen kabine toplantısına dair güncel bir bilgi bulunmamaktadır.