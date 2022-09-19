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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Azerbaycan gelen heyeti kabul etti.

Toplum Haberleri

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Azerbaycan gelen heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye ziyarete gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerden duyulan memnuniyetin dile getirildiği kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han da yer aldı. Yargıtay Başkanı Akarca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haberler.com / Fatma Eles - Toplum

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