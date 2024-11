Volkan Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Volkan Demir kaç yaşında, nereli? Volkan Demir biyografisi!

Volkan Demir NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

VOLKAN DEMİR KİMDİR?

1975 yılında Ordu'da doğan ve ilk öğrenimini 19 Eylül İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Ordu Fatih Lisesi'nde tamamlayan akademisyen, 1993'te üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. 1997'de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 1999'da yüksek lisansını, 2003'te doktorasını tamamladı. Üniversite eğitimine devam ederken 1994'te çalışma hayatına başladı ve çeşitli muhasebe ofislerinde deneyim kazandı.

Akademik kariyerine 1998 yılında Marmara Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademisyen, 2003'ten itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine devam etti. Fransa ve ABD'de çeşitli araştırmalar yürüten akademisyen, uzmanlığını vergi uygulamaları, sermaye piyasaları, kurumsal yönetim ve finans alanında derinleştirdi. 2010'da Doçent, 2017'de Profesör unvanlarını aldı ve 2018-2023 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

Akademik çalışmalarının yanı sıra birçok makale, tebliğ ve kitabın yazarlığını üstlenen akademisyen, TÜRMOB gibi kurumlarda önemli görevlerde bulundu ve geniş bir takipçi kitlesine sahip mali müşavirler arasında tanınan bir isim haline geldi.