Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı?

Kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve uzun yıllar giydiği Fransa Milli Takım forması bulunan Raphael Varane, yeni takıma imza attıktan aylar sonra futbola veda etti. Varane futbolu bıraktı mı? İşte detaylar...

31 yaşındaki savunmacı, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif futbol yaşantısına son verdi. Varane, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kariyerim boyunca pek çok zorluğun üstesinden geldim, neredeyse hepsinin imkansız olduğu varsayılan durumların üstesinden geldim. İnanılmaz duygular, özel anlar ve ömür boyu sürecek anılar. Bu anları düşündüğümde, hepimizin sevdiği bu oyundan emekli olduğumu büyük bir gurur ve tatmin duygusuyla açıklıyorum.

Raphael Varane, 25 Nisan 1993'te Fransa'nın Lille kentinde doğdu. Futbol kariyerine RC Lens altyapısında adım atan Varane, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. 2011 yılında Real Madrid'e transfer olan Varane, burada gösterdiği üstün performansla dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında yerini aldı.

"They say all good things must come to an end.



In my career I have taken on many challenges, rose to occasion after occasion, almost all of it was supposed to be impossible. Incredible emotions, special moments and memories that will last a lifetime. Reflecting on these… pic.twitter.com/xkX9A4ezdy