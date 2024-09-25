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Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı?

Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı?
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Uzun yıllar Real Madrid ve Manchester United formaları giyen Fransız savunmacı Raphael Varane son olarak sezon başında İtalya Serie A'ya yükselen Como'ya transfer olmuştu. Sadece İtalya Kupası'nda bir maçta 23 dakika şans bulabilen yıldız oyuncu sürpriz bir karar imza attı. Varane futbolu bıraktı mı?

Kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve uzun yıllar giydiği Fransa Milli Takım forması bulunan Raphael Varane, yeni takıma imza attıktan aylar sonra futbola veda etti. Varane futbolu bıraktı mı? İşte detaylar...

VARANE FUTBOLU BIRAKTI MI?

31 yaşındaki savunmacı, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif futbol yaşantısına son verdi. Varane, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kariyerim boyunca pek çok zorluğun üstesinden geldim, neredeyse hepsinin imkansız olduğu varsayılan durumların üstesinden geldim. İnanılmaz duygular, özel anlar ve ömür boyu sürecek anılar. Bu anları düşündüğümde, hepimizin sevdiği bu oyundan emekli olduğumu büyük bir gurur ve tatmin duygusuyla açıklıyorum.

VARANE KİMDİR?

Raphael Varane, 25 Nisan 1993'te Fransa'nın Lille kentinde doğdu. Futbol kariyerine RC Lens altyapısında adım atan Varane, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. 2011 yılında Real Madrid'e transfer olan Varane, burada gösterdiği üstün performansla dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında yerini aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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