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Twitter X beğeniler gizlendi mi, neden beğeniler görünmüyor? Twitter X beğeniler nasıl görünür?

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X (Twitter), bu hafta itibarıyla kullanıcıların beğeni geçmişini gizleme kararını güncelledi. Peki, Twitter X beğeniler gizlendi mi, neden beğeniler görünmüyor?

Twitter,değişikliğin tüm kullanıcılar için geçerli olacağını ve beğeniler kısmının artık profil sayfalarında görünmeyeceğini duyurdu. Twitter X beğeniler gizlendi mi, neden beğeniler görünmüyor?

TWİTTER X BEĞENİLER GİZLENDİ Mİ,?

X (Twitter), bu hafta itibarıyla kullanıcıların beğeni geçmişini gizleme kararını güncelledi.

Beğeniler kısmının artık profil sayfalarında görünmeyeceğini duyurdu.

Beğeniler kısmının gizlenmesi, kullanıcıların daha rahat bir şekilde etkileşimde bulunmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

X'in açıklamasına göre, başka kullanıcıların beğenilerini görüntülemek artık mümkün olmayacak.

Yapmış olduğunuz beğeniyi siz ve gönderi sahibi dışında artık kimse göremeyecek. Aynı şey diğer kullanıcılar için de geçerli olacak. Başkalarının hangi gönderileri beğendiğini artık göremeyeceksiniz.

Son olarak Elon Musk da yeni beğeni gizleme özelliğiyle ilgili düşüncelerini yapmış olduğu bir paylaşımla ifade etti. İş insanı, ''İnsanların saldırıya uğramadan gönderileri beğenmesine izin vermek önemli!'' şeklindeki ifadeyle bu işlevi desteklediğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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