Telegram'a giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, uygulamada yaşanan sorunu araştırmakta. Telegram'ın neden açılmadığı merak konusu oldu. Peki, Telegram çöktü mü? Telegram açılmıyor! Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...

Telegram neden açılmıyor? En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ta yaşanan problemlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Telegram'da sorun mu var? sorusu araştırılmakta. Peki, Telegram çöktü mü? Telegram açılmıyor! Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? Detaylar haberimizde...

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Telegram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

13 KASIM TELEGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: