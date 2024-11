Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın bu sezonki All- Star formatı için geri sayım süreci başladı. Survivor All Star 2025 yarışmacıları da yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Birçok kişi, Survivor'da hangi yarışmacıların olacağını merak ediyor. Peki, Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR ALL STAR İLK YARIŞMACISI KİM OLDU?

Kadro için elemeler sürerken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda da yer alacağını açıkladı. Canbeldek, haberi sosyal medya hesabından "Survivor" diye yazarak duyurdu.