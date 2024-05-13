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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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13 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Ülkemizde zaman zaman tedirgin edici depremler yaşanabiliyor ve vatandaşlar bu durumları yakından takip ediyorlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün deprem olup olmadığına dair bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve son 500 depremi halka sunuyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Mayıs Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kand

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor..

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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