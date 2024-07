Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi!

Sibel Suiçmez NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kimdir? Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kimdir? Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SİBEL SUİÇMEZ KİMDİR?

1964 Yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Of Merkez İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu ve liseyi Trabzon Özel Köşk Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1980 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu.

1985 yılında Trabzon PTT Başmüdürlüğü'nde avukat olarak göreve başladı.

1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Daha sonra eşinin Master ve Doktora eğitimi için İngiltere'ye gitti. İngiltere'de bulunduğu sırada dil kursuna giderek, Brighton Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde kadın-erkek eşitliği konusunda doktora geçişli Master programına başladı.

1994 yılında İngiltere'den Trabzon'a döndükten sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Serbest Avukatlığın yanı sıra çeşitli zamanlarda Akçaabat ve Of İlçe Belediyeleri'nin ve başta TES-İş Sendikası, Trabzon Şoförler Odası olmak üzere birçok sivil toplum örgütü ve derneğin avukatı olarak çalıştı.

1994 yılında SHP-CHP birleşmesi döneminde Trabzon CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

1999 Yerel Yönetim Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı oldu. Daha sonra 2006 yılında Trabzon DSP İl Başkanlığı, Parti Meclisi Üyeliği yaptıktan sonra DSP'den istifa etti.

1998-2000 ve 2004-2006 yıllarında Trabzon Barosu'nda Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Trabzon Barosu Yönetim Kurulu'nda görev aldığı dönemde Çocuk Hakları Komisyonu'nu, Çevre Hukuku Komisyonu'nu, Kadın Hakları Komisyonu'nu, İnsan Hakları Komisyonu'nu ve Sosyal İşler Komisyonu'nu kurarak bunlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Baro Yönetim Kurulu'nda görev almadığı sürelerde Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı olarak çalıştı.

2016 yılında yapılan Trabzon Barosu seçimlerinde Trabzon Barosu'nun ilk kadın baro başkanı olarak seçildi.

2018-2021 ve 2021-2023 dönemlerinde yapılan seçimlerde 3. kez Trabzon Barosu Başkanlığı'na seçildikten sonra, 5 Aralık 2021 tarihinde yapılan 36. Olağan Türkiye Barolar Birliği Seçimlerinde dönemin Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan başkanlığında Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek, TBB Başkan Vekili sıfatıyla Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı bu dönemde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Merkezi, Meslek İçi Eğitim Merkezi ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan (TÜBAKKOM) sorumlu olarak görev yaptı.

2021 yılı Aralık ayından beri yürüttüğü TBB Başkan Yardımcılığı görevinden 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olmak için 18 Mart 2023 tarihinde istifa ederek ayrıldı.

2022 yılında Trabzon CHP üyesi oldu.

Trabzon Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Trabzon Atatürkçü Düşünce Derneği, Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzon Türkiye Emekliler Derneği üyesidir.

Trabzon Çevre Meclisi Başkanlığı, Trabzon Kanser Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği Kurucu Başkanlığı, Demokrasi Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, Araklıspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcılığı, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 14. Dönem Sözcüsü olarak görev yaptı.

Halihazırda Trabzon Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Kadın Hakları, Çocuk Hakları, İnsan Hakları ve Çevre Hukuku konularında avukat ve aktivist olarak çalıştı. Karadeniz Sahil Yolu, Çamlıhemşin'deki HES ve Çamburnu'ndaki çöp tesisi hukuk mücadelesinde yer aldı. Çernobil nedeniyle karadenizde yaygınlaşan kanser hastalığı konusundaki çalışmalarda bulundu.

Trabzon Baro Başkanlığı döneminde Trabzon Barosu bünyesinde kurduğu Seçim Güvenliği Komisyonu ile Cumhuriyet Halk Partisi'yle iş birliği içerisinde olarak çalıştı.

2017 yılındaki referandum sürecinde Trabzon Barosu Başkanı olarak "Hayır Kampanyası" içinde aktif çalıştı.

"Çoklu Baro" kurulması sürecinde baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşünü organize eden başkanlardan biri olup, Trabzon'dan Ankara'ya yürüyüş yaptı. Ankara'da polis tarafından yürüyüşün engellenmesi üzerine ve devamında Meclis önündeki direnme eylemlerinin öncülerinden oldu.

İyi derecede İngilizce bilir.

Trabzon Üniversitesi'nden emekli Öğretim Üyesi olan Halit Suiçmez'le evli olup, Av. Soykan Halit ve Av. Anıl Ataman'ın annesidir.