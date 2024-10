One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar?

One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar? One Direction grubu, 2015 yılında resmi olarak dağıldı. Dağılmanın başı olarak Zayn Malik'in gruptan ayrılması olarak görülebilir. Yine de yollarına devam eden grup bir süre sonra tamamen dağıldı. One Direction bir döneme damga vurmuş bir müzik grubu olarak gündemde araştırılıyor. İşte One Direction grubu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ONE DIRECTION GRUBU NE ZAMAN, NEDEN DAĞILDI?

Bir döneme damgasını vuran ünlü müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne'in trajik bir şekilde yaşamını yitirdiği haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı otelde ölü bulundu. Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan ve Louis Tomlinson ile birlikte dünya çapında ün kazanan One Direction grubunun bir parçasıydı. Grup, 2015 yılında, üyelerinin solo kariyerlerine odaklanma kararı almasıyla dağıldı. Resmi dağılma tarihi 25 Mart 2015 olarak biliniyor. 2010 yılında bir araya gelerek küresel bir fenomene dönüşen One Direction, Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla ilk ayrılık sinyalini verdi. Kalan dört üye bir süre daha devam etti, ancak aynı yıl verdikleri uzun bir ara, grubun fiilen dağılmasına neden oldu.

ONE DIRECTION ŞUAN NE YAPIYOR?

One Direction'ın dağılışının ardından grubun üyeleri, müzik dünyasında bireysel olarak büyük başarılar elde etti. Her biri farklı alanlarda kariyerlerine devam ediyor.

Harry Styles, sadece müzikle değil, moda alanında da öne çıkmaya devam ediyor. Solo kariyerindeki başarılarının yanı sıra, oyunculuk dünyasında da kendini gösterdi. Hem müzik hem de film sektöründe yer alıyor.

Niall Horan, akustik ağırlıklı solo albümleriyle dikkat çekiyor. Kendi müzik tarzını oluşturan Horan, hayran kitlesini koruyarak solo kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.