Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı?
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi kısa sürede büyük ilgi topladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Ömer dizisinin izleyicileri ise arama motorlarında Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı? sorularına yanıt aradı.
Ömer dizisi final mi yapıyor? sorusu merak ediliyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alan Ömer dizisinin seyircileri arama motorlarında Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı? sorularına yanıt arıyor.
Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, 12 Haziran'da sezon finali yapacak.
Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Dizinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat Ademoğlu
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül : Fatma
Onur Bilge : Tahir Ademoğlu
Emre Taşkıran : Hakan
Çağla Naz Kargı : Emine