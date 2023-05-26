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Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı?

Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı?

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Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi kısa sürede büyük ilgi topladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Ömer dizisinin izleyicileri ise arama motorlarında Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı? sorularına yanıt aradı.

Ömer dizisi final mi yapıyor? sorusu merak ediliyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alan Ömer dizisinin seyircileri arama motorlarında Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı? sorularına yanıt arıyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, 12 Haziran'da sezon finali yapacak.

Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı?

Dizinin yeni bölümleri Pazartesi günleri yayınlanmaktadır.

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

Ömer dizisi final mi yapıyor? Ömer dizisi bitti mi, neden yok? Ömer dizisi final mi yaptı?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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