Nova Arsa, Sosyal Arsa Projelerinin Önemini Anlattı

Ülke genelindeki gayrimenkul piyasası verileri, Sosyal Arsa projelerinin önemini daha fazla vurgulamaktadır. BloombergHT'nin Kasım 2023 tarihli bir makalesine göre, Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 419 bin 981 gayrimenkul el değiştirdi ve bu satışların 993 bin 835'i konutlardan oluştu. Konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %14,3'lük bir azalış gösterdiği rapor edilmiştir. Ancak dikkat çeken bir şekilde, arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları, 10 ayda 1 milyon 426 bin 146 adede ulaşarak tüm zamanların en yüksek Ocak-Ekim dönemi rakamına ulaşmıştır. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %2,5'lik bir artışı temsil etmektedir. Özellikle konut satışlarındaki düşüşe rağmen, diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkat çekicidir.

Konut Dışı Gayrimenkullere Yatırımın Payı Arttı

Nova Arsa'nın "Projeli Arsa" ve "Master Plan" yaklaşımı, bu eğilimi aşmaktadır. Şirketin bu yaklaşımı, yatırımcıları, değer potansiyeli yüksek, planlı ve düzenli bölgelere yatırım yapmaya teşvik etmektedir. Bu, gayrimenkul yatırımlarının sadece mülkiyetten daha fazlasını temsil ettiğini vurgulamaktadır. Konut dışı gayrimenkullerin toplam satış içindeki payı, ilk kez %58,9'a ulaşmıştır ve Ekim ayında bu oran rekor kırarak %62,2'ye yükselmiştir. Daha önceki yıllarda konut dışı satışların payı genellikle %44,3 ile %54,5 arasında değişmekteydi. Bu, Nova Arsa'nın sosyal arsa projelerinin, yatırımcılara konut dışı gayrimenkullerde büyük fırsatlar sunan bir trendin parçası olduğunu göstermektedir.

Nova Arsa, Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarının geleceğini şekillendirmektedir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kolcuoğlu'nun liderliğinde, şirketin 'Sosyal Arsa' projeleri, geleneksel konut yatırımlarının ötesine geçerek yatırımcılara yeni nesil yatırım fırsatları sunmaktadır.

Yeni Nesil Yatırım Aracı: Sosyal Arsalar

Sektörde "Yeni Nesil Yatırım" olarak adlandırılan bu projeler, yatırımcıların sadece arazi sahibi olmalarını değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını hedeflemektedir. Nova Arsa'nın 'Projeli Arsa' ve 'Master Plan' yaklaşımı, imarlı ve projeli arazi yatırımlarına yeni bir perspektif getirmektedir. Şirket, 'Tarım Arazisi Değil' ilkesiyle, yatırımcıların değer potansiyeli yüksek, planlı ve düzenli bölgelere yatırım yapmalarını teşvik etmektedir.

İbrahim Kolcuoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nova Arsa olarak amacımız, yatırımcılarımıza sadece karlı bir yatırım sunmak değil, aynı zamanda topluma ve çevreye olumlu katkılarda bulunacak projeler geliştirmektir. Projeli arsa yatırımlarımız, yatırımcılarımıza hızlı ve güvenilir bir yatırım imkanı sunmanın yanı sıra tapu avantajı da sunmaktadır." şeklinde konuşmuştur.

Sosyal arsa projelerinin yükselmesi, konut yatırımlarının geleneksel cazibesini sarsmaktadır. Bu tür projeler, yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeli ve daha düşük riskler sunmaktadır. Nova Arsa'nın bu alandaki inovatif yaklaşımı, gayrimenkul yatırım anlayışını değiştirmekte ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaktadır.

Nova Arsa, gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını yapmaktadır. Benzersiz fırsatlar sunarak hem finansal getiri hem de toplumsal katkı sağlayacak projeler geliştirmeye devam etmektedir.