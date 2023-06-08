Seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı iddia edildi. Peki, Mustafa Sarıgül İBB adayı mı olacak? Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı mı olacak?

İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Partisiyle birlikte CHP'ye katılma kararı alan Sarıgül tarafını seçti

Yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü. 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi göğüslemesi, CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. Peki, Mustafa Sarıgül İBB adayı mı olacak? Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı mı olacak?

MUSTAFA SARIGÜL İBB ADAYI MI OLACAK?

Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinden istifa etmemesi CHP içinde kritik isimlerin isyanına sahne olurken, bu isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

Seçim sonrasında "değişim" mesajları veren ve gemileri yakan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmayı kafasına koyduğu, en kötü ihtimalle ise yeni parti kuracağı iddia edilirken, bugün Ankara kulislerine düşen bir haber büyük ses getirdi.

"İBB ADAYI OLARAK SARIGÜL'Ü GÖSTER" BASKISI

İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı ve yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.