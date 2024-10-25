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Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede?

Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede?
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Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 29 Haziran Cumartesi günü Antalya Kemer Konyaltı'nda kaybolan 32 yaşındaki Ali Can Demirci için ailesi Müge Anlı'dan yardım talep etti. 25 Ekim tarihte yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ali Can Demirci bulundu mu, nerede sorularına yanıt arandı. Peki, Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

Ali Can Demirci bulundu mu, öldürüldü mü? Dört aydır kendisinden haber alınmayan Ali Can Demirci'nin durumu araştırılmaya devam ediyor. Ali Can Demirci'ye ne olduğu merak ediliyor. Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA ALİ CAN DEMİRCİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

3 çocuk babası Ali Can Demirci'den Haziran ayından itibaren haber alınamıyor. Konyaaltı sahilindeki ağaçlık alana giden gencin bir daha kendisine ulaşılamaması ve eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Endişeli aile, ATV'nin popüler programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e de başvurarak yardım istedi.

Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede?

Ali Can'ın yakın arkadaşı ve akrabası olan Hasan Hüseyin Keman, "O gün Ali Can ile kavga ettik, öldürüp sahile gömdük!" şeklindeki sözlerini canlı yayında dile getirdi. Acılı anne Nergis Demirci, "Kemiğine bile razıyım, benim kuzumu bul Müge kızım!" diyerek yürekleri dağladı.

Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede?

Şüpheli kaybın merkezinde yer alan son görüştüğü arkadaşları, yayına Konya'dan görüntülü olarak katıldı. Gençler, kendilerine yöneltilen iddiaları reddetmekle birlikte, Ali Can Demirci'ye neden para gönderdiklerini açıklamakta zorlandılar. Zararlı madde kullandıkları düşünülen bu gençlerin, aralarındaki tartışmanın ardından Ali Can Demirci'ye zarar verdikleri iddiaları gündeme geldi.

Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede?

Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Antalya Kemer Soğuk Haber Televizyon Cumartesi Müge Anlı Ali Can Hukuk Yaşam Konya Atv

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