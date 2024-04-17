Milli Piyango 23 Nisan ikramiyesi ne kadar, ne zaman çekilecek? 23 Nisan büyük ikramiye biletleri ne kadar?

23 Nisan 2024 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar ve büyük ikramiye ne zaman çekileceği gündeme geliyor. Milli Piyango'nun özel çekilişi için geri sayım başladı ve heyecan dorukta. 23 Nisan'a özel düzenlenecek çekilişte büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman yapılacak ve saat kaçta gerçekleşecek? 23 Nisan ikramiyesi ne kadar? 23 Nisan büyük ikramiye biletleri ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN İKRAMİYE BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango 23 Nisan biletleri artık satışta. Çeyrek biletler 80 TL, yarım biletler 160 TL ve tam biletler ise 320 TL olarak fiyatlandırıldı.

Oyunseverler, 23 Nisan biletlerini çeşitli kanallardan temin edebilirler. Gezici bayiler, sabit bayiler, online platformlar ve oyun terminalleri aracılığıyla bilet satın almak mümkün. Milli Piyango'nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresi, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ve sabit bayilerde bulunan oyun terminalleri, oyunseverlere dijital bilet alma imkanı sunuyor. Bu fırsatları değerlendiren herkes, büyük ikramiyenin sahibi olma şansını yakalayabilir.

MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu özel çekilişte büyük ikramiye tam 80 milyon TL olacakken, ikinci kategori ikramiyesi ise 8 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.

23 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

23 Nisan Salı günü, saat 17.30'da gerçekleştirilecek olan çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesi ve Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi, çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden erişilebilecek. Bu adres üzerinden sonuçları takip ederek kazanan numaraları kontrol etmek mümkün olacak.