Marmara Depremi (veya 17 Ağustos 1999 Depremi), 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti. Bu depremin merkez üssü Gölcük yakınlarıydı ve en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri İzmit oldu. Peki, Marmara (99) depremi nerede oldu, kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? Marmara depremi kaç kişi öldü?

99 Depremi olarak bilinen Marmara Depremin süresi yaklaşık 37 saniye olarak tahmin ediliyor. Marmara Depremi sonucunda resmi verilere göre binlerce kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Ancak bazı tahminlere göre bu sayı daha da yüksek olabilir. Peki, Marmara (99) depremi nerede oldu, kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? Marmara depremi kaç kişi öldü?

MARMARA (99) DEPREMİ NEREDE OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Marmara Depremi (17 Ağustos 1999 Depremi), Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde gerçekleşmiş önemli bir doğal afettir. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem, merkez üssü Gölcük yakınlarında bulunan ve en fazla etkileyen bölgelerden biri olan İzmit'i vurdu. Depremin süresi yaklaşık olarak 37 saniye kadar sürmüştür. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak kaydedildi.

Marmara Depremi'nin etkisi sonucu resmi kaynaklara göre 17,000'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi yaralanmıştır. Ancak bazı tahminlere göre bu sayının daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Türkiye tarihindeki en yıkıcı ve ölümcül depremlerden biri olan Marmara Depremi, etkilediği bölgelerde büyük hasara ve yıkıma yol açmıştır. Ülkenin kurtarma ve yardım ekipleri büyük bir özveriyle çalışmıştır. Depremin ardından, hem Türkiye hem de uluslararası toplum, benzer felaketleri en aza indirmek için çeşitli önlemler almıştır.

MARMARA DEPREMİ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde resmi raporlara göre, 18 bin 373 kişi vefat etti. 23 bin 781 kişi yaralandı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.