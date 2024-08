Lana Del Rey, 2011 yılında "Video Games" adlı single'ı ile büyük bir çıkış yaparak müzik dünyasında dikkat çekti. Bu başarısından sonra, "Born to Die" (2012) ve "Ultraviolence" (2014) gibi başarılı albümlerle tanınmış ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Şarkılarında genellikle nostaljik ve sinematik temalar, karanlık romantizm ve Amerikan kültürü ele alır. Peki, Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

LANA DEL REY KİMDİR?

Elizabeth Woolridge Grant 21 Haziran 1985 yılında New York'ta doğmuştur. Sahne adıyla Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Del Rey ilk olarak 15 yaşında New York'taki kulüplerde şarkı söylemeye başladı. 22 yaşında 5 Points Records ile ilk anlaşmasını yaptı ve Haziran 2010 tarihinde Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant isimli albümünü yayımladı.

LANA DEL REY KARİYERİ

Interscope, Polydor ve Stranger Records ile anlaşma imzaladı ve ilk single'ı Video Games'i yönetmenliğini kız kardeşinin üstlendiği bir müzik videosu ile YouTube'da yayımladı. Şarkı ve klibin internette tutulması üzerine ikinci stüdyo albümü olan Born To Die'ı Ocak 2012 tarihinde yayımladı. Albüm dünya genelinde 2 milyon kopya sattı ve 2012'nin en çok satılan albümleri arasında yer edinme şansını kıl payı da olsa kaçırmış oldu. Üçüncü EP'sinin (Paradise) Born to Die ile birleşiminden oluşan Born To Die: The Paradise Edition albümü ilk haftada 67.000 kopyadan fazla sattı ve Billboard 200 listesinde 10. sıradan girdi. Şu ana kadar diskografisine bakıldığında 8 adet yayınlanmış stüdyo albümü, 4 EP'si, 7 single'ı ve 13 müzik videosu vardır.