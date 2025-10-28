İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında en çok konutun yapılacağı il 100 bin konutla İstanbul olurken, onu Ankara (30 bin 823), İzmir (21 bin 20), Bursa (17 bin 225) ve Konya (15 bin) izledi. En az konut ise 619 konutla Ardahan'da inşa edilecek. Ardahan'ı Bayburt (723), Tunceli (775), Gümüşhane (926) ve Sinop (947) takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde yapılacak 500 bin sosyal konutun il bazındaki dağılımı belli oldu. Proje kapsamında en çok ve en az konutun yapılacağı iller dikkat çekti.
EN ÇOK KONUT İSTANBUL'A
Listenin zirvesinde 100 bin konutla İstanbul yer aldı. Megakenti 30 bin 823 konutla Ankara ve 21 bin 20 konutla İzmir takip etti. İlk beş sırada yer alan diğer iller ise Bursa (17 bin 225) ve Konya (15 bin) oldu. Bu beş büyük şehir, toplam 500 bin konutun yaklaşık yüzde 36'sını oluşturuyor.
EN AZ KONUT ARDAHAN'A
Listenin sonunda ise Ardahan 619 konutla yer aldı. Ardahan'ı Bayburt (723), Tunceli (775), Gümüşhane (926) ve Sinop (947) izledi. Bu iller, nüfus yoğunluğu düşük bölgeler arasında bulunuyor.
81 İLDE KAPSAMLI SOSYAL DÖNÜŞÜM
Proje; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülüyor. Konutların yatay mimariyle, çevreye duyarlı ve yerel dokuyla uyumlu şekilde inşa edilmesi hedefleniyor. "Yüzyılın Konut Projesi" tamamlandığında, yüzbinlerce aile devlet güvencesiyle uygun taksitlerle ev sahibi olacak.
500.000 SOSYAL KONUTUN 81 İLE DAĞILIMI
Marmara Bölgesi
- İstanbul: 100.000
- Edirne: 2.530
- Kırklareli: 2.255
- Tekirdağ: 6.865
- Kocaeli: 10.340
- Sakarya: 6.633
- Yalova: 1.805
- Bursa: 13.730
- Balıkesir: 7.548
- Çanakkale: 3.376
- Bilecik: 1.419
Ege Bölgesi
- İzmir: 21.020
- Manisa: 7.229
- Aydın: 7.123
- Muğla: 6.197
- Denizli: 6.190
- Uşak: 2.464
- Afyonkarahisar: 4.370
- Kütahya: 3.592
- Burdur: 2.208
- Isparta: 2.889
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 30.823
- Eskişehir: 6.025
- Konya: 15.000
- Kayseri: 7.562
- Kırıkkale: 1.689
- Aksaray: 2.476
- Niğde: 2.604
- Nevşehir: 2.068
- Yozgat: 2.858
- Sivas: 3.904
- Kırşehir: 1.633
- Karaman: 1.550
Karadeniz Bölgesi
- Zonguldak: 1.872
- Bartın: 1.240
- Karabük: 1.600
- Kastamonu: 2.380
- Sinop: 947
- Samsun: 6.397
- Amasya: 2.601
- Tokat: 3.392
- Çorum: 2.867
- Ordu: 3.334
- Giresun: 2.376
- Trabzon: 3.734
- Rize: 2.042
- Artvin: 1.020
- Bayburt: 723
- Gümüşhane: 926
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 4.905
- Erzincan: 1.760
- Bingöl: 2.072
- Muş: 2.142
- Bitlis: 2.363
- Van: 6.803
- Hakkari: 1.557
- Ağrı: 2.840
- Iğdır: 1.200
- Kars: 1.730
- Ardahan: 619
- Tunceli: 775
- Elazığ: 3.685
- Malatya: 6.309
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 12.165
- Mardin: 5.357
- Batman: 1.527
- Şırnak: 1.492
- Siirt: 1.527
- Gaziantep: 13.890
- Kilis: 1.170
- Adıyaman: 6.290
- Şanlıurfa: 13.190
Akdeniz Bölgesi
- Antalya: 13.160
- Mersin: 8.190
- Adana: 12.292
- Osmaniye: 2.990
- Hatay: 12.639
- Kahramanmaraş: 9.405
