İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde yapılacak 500 bin sosyal konutun il bazındaki dağılımı belli oldu. Proje kapsamında en çok ve en az konutun yapılacağı iller dikkat çekti.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'A

Listenin zirvesinde 100 bin konutla İstanbul yer aldı. Megakenti 30 bin 823 konutla Ankara ve 21 bin 20 konutla İzmir takip etti. İlk beş sırada yer alan diğer iller ise Bursa (17 bin 225) ve Konya (15 bin) oldu. Bu beş büyük şehir, toplam 500 bin konutun yaklaşık yüzde 36'sını oluşturuyor.

EN AZ KONUT ARDAHAN'A

Listenin sonunda ise Ardahan 619 konutla yer aldı. Ardahan'ı Bayburt (723), Tunceli (775), Gümüşhane (926) ve Sinop (947) izledi. Bu iller, nüfus yoğunluğu düşük bölgeler arasında bulunuyor.

81 İLDE KAPSAMLI SOSYAL DÖNÜŞÜM

Proje; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülüyor. Konutların yatay mimariyle, çevreye duyarlı ve yerel dokuyla uyumlu şekilde inşa edilmesi hedefleniyor. "Yüzyılın Konut Projesi" tamamlandığında, yüzbinlerce aile devlet güvencesiyle uygun taksitlerle ev sahibi olacak.

500.000 SOSYAL KONUTUN 81 İLE DAĞILIMI

Marmara Bölgesi

İstanbul: 100.000

Edirne: 2.530

Kırklareli: 2.255

Tekirdağ: 6.865

Kocaeli: 10.340

Sakarya: 6.633

Yalova: 1.805

Bursa: 13.730

Balıkesir: 7.548

Çanakkale: 3.376

Bilecik: 1.419

Ege Bölgesi

İzmir: 21.020

Manisa: 7.229

Aydın: 7.123

Muğla: 6.197

Denizli: 6.190

Uşak: 2.464

Afyonkarahisar: 4.370

Kütahya: 3.592

Burdur: 2.208

Isparta: 2.889

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 30.823

Eskişehir: 6.025

Konya: 15.000

Kayseri: 7.562

Kırıkkale: 1.689

Aksaray: 2.476

Niğde: 2.604

Nevşehir: 2.068

Yozgat: 2.858

Sivas: 3.904

Kırşehir: 1.633

Karaman: 1.550

Karadeniz Bölgesi

Zonguldak: 1.872

Bartın: 1.240

Karabük: 1.600

Kastamonu: 2.380

Sinop: 947

Samsun: 6.397

Amasya: 2.601

Tokat: 3.392

Çorum: 2.867

Ordu: 3.334

Giresun: 2.376

Trabzon: 3.734

Rize: 2.042

Artvin: 1.020

Bayburt: 723

Gümüşhane: 926

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 4.905

Erzincan: 1.760

Bingöl: 2.072

Muş: 2.142

Bitlis: 2.363

Van: 6.803

Hakkari: 1.557

Ağrı: 2.840

Iğdır: 1.200

Kars: 1.730

Ardahan: 619

Tunceli: 775

Elazığ: 3.685

Malatya: 6.309

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 12.165

Mardin: 5.357

Batman: 1.527

Şırnak: 1.492

Siirt: 1.527

Gaziantep: 13.890

Kilis: 1.170

Adıyaman: 6.290

Şanlıurfa: 13.190

Akdeniz Bölgesi