İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Güncelleme:
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla valiliklere gönderilen yazı ile sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci başlatıldı. Böylelikle 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.

  • "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.
  • İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin 823, İzmir'e 21 bin 20, Bursa'ya 17 bin 225, Konya'ya 15 bin konut tahsis edildi.
  • Konutlar 2+1 ve 1+1 tipinde, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.

VALİLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bu yılın başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci başlatıldı.

Bu kapsamda valiliklerden, öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın ve konut yapımına uygun büyüklükte taşınmazların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı gibi bölgeleri içermeyen, arazi topoğrafyası bakımından uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.

2+1 VE 1+1 EVLER İNŞA EDİLECEK

Bakanlığın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.

Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

500 BİN SOSYAL KONUTUN İNŞA EDİLECEĞİ İLÇELER

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

İSTANBUL'A 100 BİN KONUT

En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

ANKARA

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İZMİR

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

BURSA

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

KONYA

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.

İL VE İLÇE BAZINDA İNŞA EDİLECEK KONUT SAYILARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLLERE GÖRE KONUT DAĞILIM

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. En fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE BAŞVURU GÜNLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yaptığı paylaşımda başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını belirtti.

10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar, 12 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar, 13 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar, 14 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.

15 KASIM'DA TÜM VATANDAŞLARA AÇILACAK

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.

FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Bu konutlar için 180 bin Türk Lirası peşinat ve aylık 6 bin 750 Türk Lirası taksit ödenecek.

İstanbul dışında 65 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin Türk Lirası. Bu konutlar için peşinat 220 bin Türk Lirası, aylık taksit ise 8 bin 250 Türk Lirası olacak. 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin Türk Lirası'na satılacak ve 265 bin Türk Lirası peşinat ile aylık 9 bin 938 Türk Lirası taksit ödemesi gerekecek.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Bu konutlar için 195 bin Türk Lirası peşinat ve aylık 7 bin 313 Türk Lirası taksit ödenecek. 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 450 bin Türk Lirası olup, peşinat 245 bin Türk Lirası ve aylık taksit 9 bin 188 Türk Lirası olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Bu konutlar için 295 bin Türk Lirası peşinat ve aylık 11 bin 63 Türk Lirası taksit ödenmesi gerekecek.

ÖZEL GRUPLARA KONTENJAN AYRILDI

Projede farklı gruplara özel kontenjanlar oluşturuldu. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan tahsis edildi. Üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanındı.

Eğer 18-30 yaş arası gençlerin anne veya babalarının sahip olduğu konut varsa projeye başvuramayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,

2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması

3- İkamet Şartı:

a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

b) İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

c) Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.

e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Emlak
