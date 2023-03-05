Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremi ile ilgili konuştu. Böylece İstanbul deprem riski var mı? Sorusu yanıt buldu. Peki, İstanbul deprem riski var mı? İstanbul'da deprem olacak mı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarih verdi!

İstanbul deprem riski var mı? Sorusu bir süredir meydana gelen depremler nedeniyle merak ediliyordu. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Ercan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul deprem riski var mı? İstanbul'da deprem olacak mı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarih verdi!

İSTANBUL DEPREM RİSKİ VAR MI?

Ercan, "Orada yapmamız gereken göçü durdurmaktır. Yaklaşık 2 milyon kişi buradan göçtü. O bölgenin nüfusu 13.5 milyon. Söylediklerine göre 9.5 milyon kişi var. Bu göçün hemen durması gerekiyor. Anadolu'nun bir tarım belleği var. Eğer çiftçi ekici oradan göçerse kim ekip biçecek" dedi.

"2045'E KADAR İSTANBUL'A DEPREM GELMEZ"

İstanbul'da meydana gelebilecek depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Ercan, "Umarım ki ben yanılmam, 2045'e kadar İstanbul'a deprem gelmez. Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi her an deprem olursa Kuzey Marmara'da vay Türkiye'nin haline." ifadelerini kullandı.

"BİLİM ADAMI DEPREMİ UYARMAKLA GÖREVLİDİR"

Sosyal medyadaki paylaşımı sonrası gözaltına alınması ile ilgili de konuşan Ercan, "Bir bilim adamı sadece işin deprem boyutuyla değil o depremin sosyal yaşamda yaptığı etkileri konusunda devleti uyarmakla görevlidir. Dolayısıyla deprem bölgesinde oluştuğu söylenen bu olayların doğrudan doğruya devlet yetkililerine iletilmesi, ihbarı olayıdır. Bunu yanlış anlaşılma ve yorumlama olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.