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İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne?

İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne?
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24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? İsrail-Lübnan arası son durum ne, ne oluyor? İsrail tekrar saldırdı mı, saldıracak mı? İsrail- Lübnan arasında son yaşanan gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. İsrail, Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi ve hala devam ediyor. Peki İsrail Lübnan'a saldırmaya devam edecek mi, son gelişmeler neler?

İsrail- Lübnan son durum ne? 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Lübnan, İsrail'in hava saldırıları sonucu ülkedeki son durumu aktarmaya devam ediyor. Binlerce kişi ülkenin güneyinden kaçmaya ve sığınmaya çalışıyor. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ederken son gelişmeler gündemde merak ediliyor. İşte İsrail-Lübnan arası yaşanan son gelişmeler haberimizde…

İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, can kaybının 492'ye ulaştığını ve yaralı sayısının 1.645 olduğunu açıkladı. İsrail, dünden bu yana Lübnan'da 1.300 hedefi vurduğunu bildirdi. Saldırılar, ülkede 1975-1990 iç savaşının sona ermesinden bu yana en yüksek günlük can kaybına yol açtı. Bu sabah, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan altı füze saldırısı düzenledi.

İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne?

24 EYLÜL LÜBNAN'DA CAN KAYBI VE YARALI SAYISI KAÇ?

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne?

LÜBNAN'DA GEÇİCİ BARINAKLAR KURULDU

İsrail'in yoğun bombardıman altına aldığı Lübnan'da insanlar bombalardan kaçacak yer arıyor. Bölgedeki krizi koordine eden Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yassin, Reuters'a 89 geçici barınağın okullarda ve diğer tesislerde kurulduğunu söyledi. Bakan, barınakların ' İsrail vahşetlerinden' kaçan 26.000'den fazla insanı barındırma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne?

HİZBULLAH BELEDİYE BİNASINI VURDU

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırıları yoğunlaştırırken, Hizbullah da İsrail'e ait bazı noktaları hedef aldı. Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona belediyesine ait yapılara isabet etmesi sonucu ağır hasar meydana geldi. İsrail itfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme çalışmaları başlattı.

Betül Cirit
Betül Cirit
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