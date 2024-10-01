Üye Girişi
Haberler

İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir?

İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Beyrut'u bombalamasının nedenleri ve Lübnan'daki savaşın son durumu hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İsrail Lübnan savaşındaki son durum merak ediliyor. İsrail'in dün gerçekleştirdiği kara harekatının sebebi nedir? İsrail Beyrut'u neden bombaladı?

İsrail'in Beyrut'u bombalamasının nedenleri ve Lübnan'daki savaşın son durumu, uluslararası arenada büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle İsrail'in dün gerçekleştirdiği kara harekâtı ve hava saldırıları, bölgedeki gerginliği daha da artırmış durumda. İsrail'in bu harekâtlarının arkasındaki sebepler ve Lübnan'daki çatışmaların son durumu üzerine yapılan analizler yoğunlaştı. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının ardındaki temel sebep, Hizbullah'ın bölgedeki etkinliğini zayıflatma amacı olarak gösteriliyor.

İSRAİL BEYRUT'U NEDEN BOMBALADI?

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu Dahiye'nin Laylaki bölgesinden dumanlar yükseldi.

İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir?

İSRAİL LÜBNAN SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını yaklaşık 2 saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve bu saldırının ardından otoyol trafiğe kapatıldı. Ayrıca, İsrail ordusu, sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri atarak bölgeyi hedef aldı.

Başkent Beyrut'ta da İsrail savaş uçaklarının alçak irtifada yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği ve özellikle Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu saldırılar sonucunda Dahiye semalarında yoğun dumanlar yükselirken, birçok binanın ciddi hasar aldığı ve bazı binaların yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Savaş ve Çatışma Soğuk Haber Politika Lübnan Beyrut İsrail Dünya

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

 İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar Meryem ölecek mi? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI! VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti? Son dakika: Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ekim Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir? Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü? Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm sebebi nedir? Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli? UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: UPS kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS kargo dağıtım saatleri! 1 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });