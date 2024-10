İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir?

İsrail'in Beyrut'u bombalamasının nedenleri ve Lübnan'daki savaşın son durumu, uluslararası arenada büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle İsrail'in dün gerçekleştirdiği kara harekâtı ve hava saldırıları, bölgedeki gerginliği daha da artırmış durumda. İsrail'in bu harekâtlarının arkasındaki sebepler ve Lübnan'daki çatışmaların son durumu üzerine yapılan analizler yoğunlaştı. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının ardındaki temel sebep, Hizbullah'ın bölgedeki etkinliğini zayıflatma amacı olarak gösteriliyor.

İSRAİL BEYRUT'U NEDEN BOMBALADI?

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu Dahiye'nin Laylaki bölgesinden dumanlar yükseldi.

İSRAİL LÜBNAN SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını yaklaşık 2 saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve bu saldırının ardından otoyol trafiğe kapatıldı. Ayrıca, İsrail ordusu, sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri atarak bölgeyi hedef aldı.

Başkent Beyrut'ta da İsrail savaş uçaklarının alçak irtifada yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği ve özellikle Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu saldırılar sonucunda Dahiye semalarında yoğun dumanlar yükselirken, birçok binanın ciddi hasar aldığı ve bazı binaların yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.