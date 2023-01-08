Güzel Günler canlı izle! 8 Ocak Show TV Güzel Günler yeni bölüm HD canlı yayın izle! Güzel Günler yeni bölümde neler olacak? Show TV canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Güzel Günler bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Güzel Günler canlı izle! 8 Ocak Show TV Güzel Günler yeni bölüm HD canlı yayın izle! Güzel Günler yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Güzel Günler dizisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? Güzel Günler HD izleme linki var mı? Güzel Günler canlı yayın seyret!

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Güzel Günler canlı izle! Güzel Günler HD izle! Güzel Günler, TMC Film imzalı, ilk bölümü 6 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Osman Taşcı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Güzel Günler canlı izle! 8 Ocak Show TV Güzel Günler yeni bölüm HD canlı yayın izle! Güzel Günler yeni bölümde neler olacak? 8 Ocak Show TV canlı izle!

GÜZEL GÜNLER CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Güzel Günler dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV web sitesinden de izleyebilirsiniz.

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güzel Günler her Pazar günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GÜZEL GÜNLER KONUSU NE?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzel Günler 9. Bölüm Fragmanı yayında. Yüzleri güldüren anların yaşandığı eğlence dolu tanıtımda Mihran, Alya'nın babasına ilişkilerini yürütemediğini söylüyor. Alya'nın babasının tehditkar sözleri dikkat çekiyor.

GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güzel Günler'in 8. Bölümünde; Kıymet yılbaşı gecesi bir yemek düzenleyerek herkesi bir araya getirir. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Atakan, ailece geçirecekleri yılbaşının kusursuz olması için var gücüyle çabalarken, önüne çıkan zorlukları yine Altan sayesinde aşar. Dünürlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen Kıymet, evde seferberlik ilan ederken sıkıştığı her an yardımına Hakim yetişir. Feyyaz'ın yaptıklarından sonra kafası karışan Füsun, en iyi arkadaşını kaybetme korkusu yaşar. Selma ve Leylim karşılarına çıkan çekiliş ikramiyesi ile hayallere dalarken Mihran, Alya'yla arasındaki köprüleri yakmaya hazırlanmaktadır. Yeni yılın en büyük sürprizi Altan ve Atakan'dan gelecektir.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya : Kıymet

Ecem Erkek : Füsun

Leyla Tanlar : Selma

Zeynep Çamcı : Altan

Olgun Toker : Atakan

Burak Dakak : Mihran

Yıldıray Şahinler : Hakim

Orkuncan İzan : Feyyaz

Oya İloğulları : Alya

Seray Gözler : Saliha

Duygu Köse : Leylim

Dora Dalgıç : Ayşim