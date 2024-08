Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir?

Gülbin Tosun ne dedi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği bir paylaşım yaptığı için zorunlu izne çıkarılan Now TV ana haber spikeri Gülbin Tosun'un paylaşımı gündemden düşmüyor. Gülbin Tosun ne paylaştı? Detaylar haberimizdedir…

GÜLBİN TOSUN NE DEDİ?

Sokak hayvanları ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıyla sert bir şekilde eleştiren Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Tosun, gelen eleştirilere de sert bir dille cevap verdi.

GÜLBİN TOSUN, MANSUR YAVAŞ PAYLAŞIMI NEDİR?

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımının ardından zorunlu izne çıkarıldı.

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX/ Now'da Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.

Çalıştığı kanallar

2009 yılından beri FOX/NOW'da "Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" Bültenini sunuyor. Yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.