Gökyüzü Tutkunları Kapadokya'ya Akın Etti

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen 'Perseid meteor yağmurunu' izleyebilmek için Kapadokya'ya akın etti. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, aralıklarla gökyüzünden geçen meteorlar vatandaşları heyecanlandırdı.

Perseid meteor yağmurunun en yoğun olacağı günlerden 12-13 Ağustos'ta vatandaşlar Kapadokya bölgesinin seyir tepelerine akın etti. Yoğunluktan dolayı yollarda araç kuyrukları oluştu. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli turistler de Kapadokya bölgesinde bulunan çeşitli vadilere çadır kurarak gökyüzündeki meteor geçişlerini izledi.

Yalova'dan Kapadokya bölgesine tatil için gelen Ahmet Gönülalan yaptığı açıklamada "Bu günde Kapadokya bölgesini gezmeye ve Festivalleri izlemeye gelmiştik. Aynı zamanda bu gün meteor yağmurları da var. Meteor yağmurlarını seyretmek için Kapadokya bölgesine çadırımızı da kurduk. Gece meteor yağmurlarını, sabah da gün doğumunda balonların görsel şölenini izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Kapadokya bölgesinde balonlar var. Balonlar nasıl yeryüzünün şenlikleri ise, meteor yağmurları da gökyüzünün şenlikleri" şeklinde konuştu.

Yeryüzü ve gökyüzü şölenlerine şahitlik etmek için Kayseri'den Kapadokya bölgesine gelen İbrahim ve Tuğba Yüce çifti de yaptıkları açıklamada "Bu günkü festival için Kapadokya bölgesine geldik. Gecede bu meteor yağmurlarını izlemek istiyoruz. Çadırımıza yatarak gök yüzündeki görsel şöleni izlemek istiyoruz. Sabahın erken saatlerin de ise Kapadokya'nın görsel şöleni olan balonları izleyeceğiz" şeklinde konuştular. - NEVŞEHİR