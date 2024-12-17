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FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu

FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu
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FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA The Best Ödülleri, 9. kez dağıtıldı. Peki, FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu

FIFA yılın futbolcusu kim oldu? FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA The Best Ödülleri, 9. kez dağıtıldı. Peki, FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu. Detaylar...

FIFA YILIN FUTBOLCUSU KİM OLDU?

FIFA The Best ödüllerinde yılın en iyi oyuncusu Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior seçildi. En iyi teknik direktör ödülünü ise İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti aldı. FIFA Puskas Ödülü'nü ise Manchester United'da forma giyen Alejandro Garnacho kazandı.

FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. En iyi teknik direktör ödülünü ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti aldı.

FIFA YILIN ENİYİ 11'İ

Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday gösterildiği yılın en iyi 11'i ise şu şekilde;

  • Emiliano Martinez
  • Dani Carvajal
  • Antonio Rüdiger
  • Ruben Dias
  • William Saliba
  • Rodri
  • Toni Kroos
  • Jude Bellingham
  • Lamine Yamal
  • Vinicius Junior
  • Erling Haaland
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