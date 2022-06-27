Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç mesleği ne? Engin Özkoç'un hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç mesleği ne? Engin Özkoç'un hayatı ve biyografisi!

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Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç mesleği ne? Engin Özkoç'un hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimler arasında Engin Özkoç geliyor. Engin Özkoç'un hayatı ve biyografisi FOX TV Çalar Saat programına çıkmasıyla daha da merak ediliyor. Peki, Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, aslen nereli? Engin Özkoç mesleği nedir? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi nedir?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Engin Özkoç geliyor. Peki, Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoçnereli, kaç yaşında? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detayla haberimizde...

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç (d. 5 Şubat 1962, Kayalarmemduhiye), Türk siyasetçidir.

Engin Özkoç doğum tarihi : 5 Şubat 1962

Engin Özkoç kaç yaşında : 59 yaşında

Engin Özkoç nereli : Sakarya

Engin Özkoç mesleği nedir : Siyasetçi

Abhaz kökenlidir. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başlayan Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24., 25., 26. ve 27. dönem Sakarya milletvekili seçildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmış, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçilmiştir. Bekârdır.

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