AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Akbaşoğlu, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız" dedi. Vatandaşlar emekli maaşının ne zaman yatacağını merak ediyor ve Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı önce emekli maaşları yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatar? sorularını araştırıyor.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı önce emekli maaşları yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatar? soruları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni Kabine'yle yapılan ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Arama motorlarında ise Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı önce emekli maaşları yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatar? soruları araştırıldı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni Kabine'yle yapılan ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Emeklilerin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah bayram öncesi ödeyeceğiz.Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ZAM GELECEK Mİ?

Milyonlarca insan gelişmeleri dikkatle takip ederken HaberTürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir." dedi. Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak. Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.

Muhammed Emin Akbaşoğlu

Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor.

Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız."