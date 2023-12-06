Üye Girişi
Haberler

Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde inşa edilen bu muhteşem yapı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da önemli bir rol oynamıştır.

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'un tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir destinasyondur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin izlerini taşıyan bu saray, ziyaretçilere unutulmaz bir tarihî yolculuk vadediyor. Saray, İstanbul'un tarihî dokusunda önemli bir yer tutar ve muazzam mimarisiyle dikkat çeker.

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Beşiktaş ilçesinde yer alır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kullanılan etkileyici bir saraydır.

DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET GÜNLERİ

Dolmabahçe Sarayı genellikle haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

DOLMABAHÇE SARAYI BÖLÜMLERİ

Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin izlerini taşıyan birçok etkileyici bölüme ev sahipliği yapar. Başlıca bölümleri şunlardır:

Selamlık Bölümü: Devlet işleriyle ilgili resmi toplantıların düzenlendiği alan.

Harem-i Hümayun: Sultanın özel yaşamını sürdüğü bölge.

Muayede Salonu: Sarayın en görkemli mekanlarından biri olan bu salon, ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını yaşatır.

Veliaht Dairesi: Veliahtın yaşadığı bölge olarak bilinir.

Dolmabahçe Sarayı, bu bölümleriyle ziyaretçilere Osmanlı tarihine duyulan ilgiyi doyasıya tatmin etme fırsatı sunar.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Gündem

Dolmabahçe Sarayı Turizm Gündem Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title