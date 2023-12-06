İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde inşa edilen bu muhteşem yapı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da önemli bir rol oynamıştır.

Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'un tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir destinasyondur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin izlerini taşıyan bu saray, ziyaretçilere unutulmaz bir tarihî yolculuk vadediyor. Saray, İstanbul'un tarihî dokusunda önemli bir yer tutar ve muazzam mimarisiyle dikkat çeker.

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Beşiktaş ilçesinde yer alır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kullanılan etkileyici bir saraydır.

DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET GÜNLERİ

Dolmabahçe Sarayı genellikle haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

DOLMABAHÇE SARAYI BÖLÜMLERİ

Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin izlerini taşıyan birçok etkileyici bölüme ev sahipliği yapar. Başlıca bölümleri şunlardır:

Selamlık Bölümü: Devlet işleriyle ilgili resmi toplantıların düzenlendiği alan.

Harem-i Hümayun: Sultanın özel yaşamını sürdüğü bölge.

Muayede Salonu: Sarayın en görkemli mekanlarından biri olan bu salon, ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını yaşatır.

Veliaht Dairesi: Veliahtın yaşadığı bölge olarak bilinir.

Dolmabahçe Sarayı, bu bölümleriyle ziyaretçilere Osmanlı tarihine duyulan ilgiyi doyasıya tatmin etme fırsatı sunar.