DEVA Partisi Dursunbey adayı Bahadır Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Dursunbey belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Dursunbey adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Dursunbey Belediye Başkan Adayı Bahadır Yıldırım kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BAHADIR YILDIRIM KİMDİR?

Bahadır Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Dursunbey belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DURSUNBEY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Dursunbey adayı belli oldu. DEVA Partisi Dursunbey Belediye Başkan Adayı Bahadır Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.