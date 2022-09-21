Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği söylenen Burak Deniz'le ilgili hukuki süreci başlattı

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in geçtiğimiz günlerde gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Şahinkaya'nın sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü. Peki, Burak Deniz özür diledi mi? Burak Deniz Nilperi Şahinkaya'dan özür diledi mi? Detaylar haberimizde...

BURAK DENİZ ÖZÜR DİLEDİ Mİ?

Gittiği otelde Nilperi Şahinkaya'ya küfürler savurarak kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz, olaydan günler sonra sessizliğini bozdu. Tartışmadan günler sonra açıklama yapan Burak Deniz ise olaya şahit olan herkesten özür diledi. Instagram hesabından açıklama yapan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünmediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım."