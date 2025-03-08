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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR: kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR: kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!
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8 Mart Cumartesi günü, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler ise destekledikleri takımların maçlarını kaçırmamak için maç programını araştırmaya başladı. Özellikle Süper Lig'deki kritik mücadeleler ve Premier Lig, La Liga, Serie A gibi Avrupa liglerindeki önemli karşılaşmalar büyük ilgi görüyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 8 Mart 2025 Cumartesi günü bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün oynanacak maçlar arasında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar yer alıyor. 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da sahne alacak maçlar ve bu karşılaşmaların canlı yayınlanacağı kanallar da futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, bugün 8 Mart'ta hangi maçlar var? 8 Mart Cumartesi günü hangi takımlar karşılaşacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve tüm detaylar…

SÜPER LİG

13:30 Kayserispor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20:30 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!Bugün hangi maçlar var Süper Lig

1. LİG

13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!Bugün hangi maçlar var 1. Lig

PREMİER LİGİ

15:30 Nottingham Forest - Manchester City (beIN Sports 3)

18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham (beIN Sports Max 1)

18:00 Crystal Palace - Ipswich Town (beIN Connect)

18:00 Liverpool - Southampton (beIN Sports 3)

20:30 Brentford - Aston Villa (beIN Sports 3)

23:00 Wolverhampton - Everton (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!Premier Ligi bugün hangi maçlar var

İSPANYA LA LİGA

16:00 Celta Vigo - Leganes (S Sport, EXXEN)

18:15 Deportivo Alaves - Villarreal (S Sport, EXXEN)

20:30 Valencia - Valladolid (S Sport, EXXEN)

23:00 Barcelona - Osasuna (S Sport, EXXEN)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!Bugün hangi maçlar var La Liga

İTALYA SERİE A

17:00 Como - Venezia (S Sport Plus)

17:00 Parma - Torino (S Sport 2)

20:00 Lecce - Milan (S Sport Plus, EXXEN)

22:45 Inter - Monza (S Sport 2, EXXEN)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!Bugün hangi maçlar var Serie A

ALMANYA BUNDESLİGA

17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen (beIN Sports Max 2, TİVİBU SPOR 2)

17:30 Borussia Dortmund - Augsburg (beIN Connect, TİVİBU SPOR 3)

17:30 Bayern Münih - Bochum (beIN Sports 2, TİVİBU SPOR 1)

17:30 Wolfsburg - St. Pauli (beIN Connect)

17:30 Holstein Kiel - Stuttgart (beIN Connect, TİVİBU SPOR 4)

20:30 Freiburg - RB Leipzig (beIN Sports Max 1, TİVİBU SPOR 1)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda

FRANSA - LİGUE 1

19:00 Rennes - PSG (beIN Sports 4)

21:00 Lille - Montpellier (beIN Sports 4)

23:05 Marsilya - Lens (beIN Sports 4)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları

PORTEKİZ - PRİMEİRA LİGA

18:30 Casa Pia - Gil Vicente

21:00 Benfica - Boavista

23:30 Estoril - Rio Ave

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