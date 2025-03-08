BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR: kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!
8 Mart Cumartesi günü, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler ise destekledikleri takımların maçlarını kaçırmamak için maç programını araştırmaya başladı. Özellikle Süper Lig'deki kritik mücadeleler ve Premier Lig, La Liga, Serie A gibi Avrupa liglerindeki önemli karşılaşmalar büyük ilgi görüyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 8 Mart 2025 Cumartesi günü bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün oynanacak maçlar arasında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar yer alıyor. 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da sahne alacak maçlar ve bu karşılaşmaların canlı yayınlanacağı kanallar da futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, bugün 8 Mart'ta hangi maçlar var? 8 Mart Cumartesi günü hangi takımlar karşılaşacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve tüm detaylar…
SÜPER LİG
13:30 Kayserispor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)
16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20:30 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
1. LİG
13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK (TRT Spor)
PREMİER LİGİ
15:30 Nottingham Forest - Manchester City (beIN Sports 3)
18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham (beIN Sports Max 1)
18:00 Crystal Palace - Ipswich Town (beIN Connect)
18:00 Liverpool - Southampton (beIN Sports 3)
20:30 Brentford - Aston Villa (beIN Sports 3)
23:00 Wolverhampton - Everton (beIN Sports 3)
İSPANYA LA LİGA
16:00 Celta Vigo - Leganes (S Sport, EXXEN)
18:15 Deportivo Alaves - Villarreal (S Sport, EXXEN)
20:30 Valencia - Valladolid (S Sport, EXXEN)
23:00 Barcelona - Osasuna (S Sport, EXXEN)
İTALYA SERİE A
17:00 Como - Venezia (S Sport Plus)
17:00 Parma - Torino (S Sport 2)
20:00 Lecce - Milan (S Sport Plus, EXXEN)
22:45 Inter - Monza (S Sport 2, EXXEN)
ALMANYA BUNDESLİGA
17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen (beIN Sports Max 2, TİVİBU SPOR 2)
17:30 Borussia Dortmund - Augsburg (beIN Connect, TİVİBU SPOR 3)
17:30 Bayern Münih - Bochum (beIN Sports 2, TİVİBU SPOR 1)
17:30 Wolfsburg - St. Pauli (beIN Connect)
17:30 Holstein Kiel - Stuttgart (beIN Connect, TİVİBU SPOR 4)
20:30 Freiburg - RB Leipzig (beIN Sports Max 1, TİVİBU SPOR 1)
FRANSA - LİGUE 1
19:00 Rennes - PSG (beIN Sports 4)
21:00 Lille - Montpellier (beIN Sports 4)
23:05 Marsilya - Lens (beIN Sports 4)
PORTEKİZ - PRİMEİRA LİGA
18:30 Casa Pia - Gil Vicente
21:00 Benfica - Boavista
23:30 Estoril - Rio Ave