BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR: kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları!

Bugün oynanacak maçlar arasında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar yer alıyor. 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da sahne alacak maçlar ve bu karşılaşmaların canlı yayınlanacağı kanallar da futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, bugün 8 Mart'ta hangi maçlar var? 8 Mart Cumartesi günü hangi takımlar karşılaşacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve tüm detaylar…

SÜPER LİG

13:30 Kayserispor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20:30 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var Süper Lig

1. LİG

13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var 1. Lig

PREMİER LİGİ

15:30 Nottingham Forest - Manchester City (beIN Sports 3)

18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham (beIN Sports Max 1)

18:00 Crystal Palace - Ipswich Town (beIN Connect)

18:00 Liverpool - Southampton (beIN Sports 3)

20:30 Brentford - Aston Villa (beIN Sports 3)

23:00 Wolverhampton - Everton (beIN Sports 3)

Premier Ligi bugün hangi maçlar var

İSPANYA LA LİGA

16:00 Celta Vigo - Leganes (S Sport, EXXEN)

18:15 Deportivo Alaves - Villarreal (S Sport, EXXEN)

20:30 Valencia - Valladolid (S Sport, EXXEN)

23:00 Barcelona - Osasuna (S Sport, EXXEN)

Bugün hangi maçlar var La Liga

İTALYA SERİE A

17:00 Como - Venezia (S Sport Plus)

17:00 Parma - Torino (S Sport 2)

20:00 Lecce - Milan (S Sport Plus, EXXEN)

22:45 Inter - Monza (S Sport 2, EXXEN)

Bugün hangi maçlar var Serie A

ALMANYA BUNDESLİGA

17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen (beIN Sports Max 2, TİVİBU SPOR 2)

17:30 Borussia Dortmund - Augsburg (beIN Connect, TİVİBU SPOR 3)

17:30 Bayern Münih - Bochum (beIN Sports 2, TİVİBU SPOR 1)

17:30 Wolfsburg - St. Pauli (beIN Connect)

17:30 Holstein Kiel - Stuttgart (beIN Connect, TİVİBU SPOR 4)

20:30 Freiburg - RB Leipzig (beIN Sports Max 1, TİVİBU SPOR 1)

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda

FRANSA - LİGUE 1

19:00 Rennes - PSG (beIN Sports 4)

21:00 Lille - Montpellier (beIN Sports 4)

23:05 Marsilya - Lens (beIN Sports 4)

8 Mart Cumartesi maç takvimi ve detayları

PORTEKİZ - PRİMEİRA LİGA

18:30 Casa Pia - Gil Vicente

21:00 Benfica - Boavista

23:30 Estoril - Rio Ave