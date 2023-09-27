Bangladeş hangi yarım kürede? Bangladeş'in konumu ve harita bilgisi

Güney Asya'nın güneydoğusunda yer alan Bangladeş, Güney Yarımküre'de konumlanmış bir ülkedir. Bengal Körfezi ile çevrili olan Bangladeş, tropikal iklimi ile sıcak ve nemli bir iklim bölgesinde yer alır. Ülkenin coğrafi sınırları Hindistan, Myanmar (Burma) ve Bengal Körfezi ile belirlenmiştir. Bangladeş, düz ve verimli topraklara sahip olup, büyük nehir sistemleri ile sulanır.

Bangladeş, Güney Asya'nın güneydoğusunda bulunan ve Bengal Körfezi ile çevrili olan bir ülkedir. Ancak, Bangladeş'in hangi yarım kürede yer aldığını ve coğrafi konumunu daha iyi anlamak için bu makaleyi inceleyelim. Ayrıca, Bangladeş'in harita bilgisi ve ülkeye dair önemli bilgileri de sunacağız.

BANGLADEŞ HANGİ YARIM KÜREDE?

Güneydoğu Asya ülkelerinden Bangladeş, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar ülkeye yüz binlerce Arakanlının sığındığı tahmin edilirken, mülteci kamplarında hayat şartları daha da ağırlaşıyor.

Bangladeş, Güney Yarımküre'de yer almaktadır. Güney Yarımküre, dünya haritasında ekvatorun güneyinde yer alan bölgeleri içerir ve Bangladeş de bu yarımkürede konumlanmıştır. Bu coğrafi konum, ülkenin iklimini ve mevsimlerini etkiler. Bangladeş, tropikal iklimi ile sıcak ve nemli bir iklim bölgesinde yer alır.

BANGLADEŞ'İN COĞRAFİ SINIRLARI

Ülkenin coğrafi sınırları büyük ölçüde nehirlerle belirlenir. Bangladeş'in batısında Hindistan, doğusunda Myanmar (Burma) ve güneydoğusunda Bengal Körfezi ile sınırları bulunur. Bengal Körfezi kıyıları, ülkenin güney sınırlarını oluştururken, kuzeyde ise Himalaya Dağları'nın etekleri uzanır.

Bangladeş'in yüzölçümü yaklaşık olarak 148,460 kilometrekare olup, Güney Asya'da Orta Büyüklükte bir ülke olarak kabul edilir. Coğrafi olarak düz ve verimli topraklara sahip olan Bangladeş, Ganj, Brahmaputra ve Meghna nehirleri gibi büyük nehir sistemleri ile sulanır. Bu nehirler, ülkenin tarımı için hayati öneme sahiptir ve pirinç, jüt, balıkçılık gibi ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturur.

Başkent Dhaka, Bangladeş'in en büyük şehri ve idari merkezidir. Aynı zamanda ülkenin ekonomik ve kültürel merkezi olan Dhaka, tarihi ve modern bölgeleri ile dikkat çeker. Şehir, Hint ve Müslüman kültürlerinin etkisi altında gelişmiş ve birçok tarihi esere ev sahipliği yapmıştır.

Bangladeş, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Hint altkıtasındaki antik medeniyetlerin izleri burada bulunur. Ayrıca, Bengal dilinin, edebiyatının ve sanatının gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bangladeş, bağımsızlığını 1971 yılında kazandı ve bu tarih bağımsızlık günü olarak kutlanır.

Ülkenin mutfağı, baharatlarla zenginleştirilmiş pirinç yemekleri, deniz ürünleri ve tatlılarla ünlüdür. Birçok farklı lezzetin buluştuğu Bangladeş mutfağı, Hint ve Bangladeş mutfaklarının etkisi altında gelişmiştir.

Sonuç olarak, Bangladeş, Güney Asya'da kendine özgü bir coğrafyaya, tarihi ve kültürel mirasa sahip olan ilginç bir ülkedir. Bangladeş'i ziyaret etmek, bu benzersiz coğrafyayı ve zengin tarihi dokuyu keşfetmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim sunar. Ülkenin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve samimi insanları, ziyaretçilere unutulmaz anılar bırakır.