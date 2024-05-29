29 Mayıs 2024 dolar ne kadar oldu? Bugün Euro ne kadar? 29 Mayıs Salı dolar kaç TL, Euro kaç TL?
29 Mayıs 2024 tarihindeki döviz kurları merak ediliyor. Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 29 Mayıs Salı günü dolar kaç TL, Euro kaç TL oldu? Döviz kurlarındaki son durumlar ve değişimler her gün olduğu gibi bugün de yakından takip ediliyor.
Dolar/TL, günü yüzde 0,3 yükselişle 32,2385'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2710'dan, avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 35,0260'dan işlem görüyor. Peki, 29 Mayıs 2024 dolar ne kadar oldu? Bugün Euro ne kadar? 29 Mayıs Salı dolar kaç TL, Euro kaç TL?
29 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar/TL'nin yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,0260 ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,2080 seviyesinde bulunuyor.