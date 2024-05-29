29 Mayıs 2024 dolar ne kadar oldu? Bugün Euro ne kadar? 29 Mayıs Salı dolar kaç TL, Euro kaç TL?

Dolar/TL, günü yüzde 0,3 yükselişle 32,2385'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2710'dan, avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 35,0260'dan işlem görüyor. Peki, 29 Mayıs 2024 dolar ne kadar oldu? Bugün Euro ne kadar? 29 Mayıs Salı dolar kaç TL, Euro kaç TL?

29 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL'nin yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,0260 ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,2080 seviyesinde bulunuyor.

EURO KAÇ TL?

Euro serbest piyasada 34,9630 TL'den alınıyor. Euro'nun satış fiyatı ise 34,9650 TL olarak belirlendi.