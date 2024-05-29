Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının maçı saat kaçta hangi kanalda?

2024 Kadınlar Milletler Ligi 2. hafta maçları kapsamında, Filenin Sultanları ABD'nin Teksas eyaletinde dört önemli maça çıkacak. İlk maçlarını Almanya'ya karşı oynayacak olan Filenin Sultanları, Milletler Lig'inde 7. Sırada yer alıyor. Almanya- Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının maçı saat kaçta hangi kanalda?

ALMANYA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Almanya- Türkiye Milletler Ligi 2. hafta maçı 29 Mayıs Çarşamba 22:30'da başlayacak.

ALMANYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya- Türkiye Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye