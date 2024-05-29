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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz köpeklerle ilgili ne söyledi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz köpeklerle ilgili bir açıklama yaptı. Başıboş köpek sorunu Türkiye'de gitgide tırmanırken konuyla ilgili olarak hazırlanan düzenleme TBMM'ye gelmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köpeklerin uyutulmasına yönelik maddelerin yer aldığı iddia edilen düzenlemeyle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan, "Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz köpeklerle ilgili ne söyledi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAHİPSİZ KÖPEKLERLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de gitgide tırmanırken konuyla ilgili olarak hazırlanan düzenleme TBMM'ye gelmek üzere. Köpeklerin uyutulmasına yönelik maddelerin yer aldığı iddia edilen düzenlemeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilene kadar bu bakım evlerinde tutulacak. Özellikle hayvan severlerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağına inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz köpeklerle ilgili ne söyledi?

SOKAK HAYVANLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sokak hayvanları düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Erdoğan "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını kuduz riski konusunda uyarmaya başladı. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Siyaset ilkemiz bellidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz köpeklerle ilgili ne söyledi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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