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Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir?

Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir?
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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, son 10 yıldır odaklandığı 'hücrelerin hasarlı DNA'yı onararak genetik bilgiyi nasıl koruduklarını moleküler düzeyde haritalama' konusundaki bilgi birikimini beyin kanseri çalışmalarında kullanıyor. Peki, Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? İşte detaylar...

Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Günümüzün en yaygın hastalıklarından kansere çare bulmayı amaçlayan Türk bilim insanı Aziz Sancar, yaşanan gelişmeleri aktardı. Sancar, "heyecan verici keşif" olarak tanımladığı çalışmasına ilişkin ilk açıklamayı, 17 Şubat 2022'de yaptı. Peki, bu tedavi ne zaman kullanılacak? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir?

AZİZ SANCAR'IN BEYİN KANSERİ ÇALIŞMASI NEDİR?

Sancar, kanser tedavisinde kullanılan 'Cisplatin' ilacının 'kan-beyin' bariyerini geçemediğini ancak EdU molekülünün bu bariyeri sorunsuz aşarak beyne girebildiğini belirtti. Laboratuvar çalışmalarının ardından fare deneylerine geçen Sancar, EdU molekülünün beyin tümörlerine olan etkilerini inceledi. İlk başta mevcut ilaç daha iyi sonuçlar verirken, 30-40 gün sonra EdU molekülünün etkisinin arttığını, bunun yüzde 25'lere ulaştığını gözlemledi. Nobel Ödülü ile taçlandırılan "hücrelerin hasarlı DNA'yı onararak genetik bilgiyi nasıl koruduklarını moleküler düzeyde haritalama" konusuna son 10 yıldır odaklandığını belirten Sancar, bu bilgi birikimiyle farklı alanlarda da araştırmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir?

BEYİN KANSERİ ÇALIŞMASI İNSANLARDA DENENECEK

Sancar, kanserli hastaların çoğunda yaygın olarak kullanılan "Cisplatin" ilacının "kan-beyin" bariyerini geçemediğini belirtirken, EdU molekülünün bu bariyeri sorunsuz aşarak beyne girebildiğini vurguladı. "Keşfimizde tanıttığımız bileşen, beyne rahatça ulaşarak kanser hücrelerini öldürüyor," dedi. Laboratuvar çalışmalarının ardından fare deneylerine geçtiklerini ifade eden Sancar, bu süreci şöyle anlattı: "Üniversitelerdeki sinirbilim bölümleriyle iş birliği yaparak insan beyin tümöründen alınan parçaları fare beyin dilimlerine yerleştirerek gerçekçi hücre kültürleri oluşturduk. İnsan tümör hücrelerini fare beynine enjekte ettik ve EdU'nun beyin tümörlerine olan etkilerini inceledik. İlk başta mevcut ilaç daha iyi sonuçlar verirken, 30-40 gün sonra EdU molekülünün etkisinin arttığını, bunun yüzde 25'lere ulaştığını gözlemledik. Mevcut ilaçlarla kombinasyon halinde uygulandığında ise sonuçlar daha olumlu oldu."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Kanser Tedavisi Bilim İnsanı Aziz Sancar Soğuk Haber Genetik Sağlık

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