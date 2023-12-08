Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri dönüyor. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başlıyor. Sevilen dizi 8 Aralık Cuma akşamı 650'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet, kafasına före hareket etmeye devam ettikçe, Rıza Baba ve ekibin işini zorlaştımaya başlıyor. Rıza Baba ve ekip, Mehmet'i durdurmak için operasyon başlatıyor.

Tüm bunlar yaşanırken Sadullah, Rıza Baba ve Ekibi Ünal konusunda uyarıyor ve asıl düşman hakkında bilgiler veriyor. Peki, Rıza Baba ve ekip, Mehmet'i durdurabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, torunu Efe'nin vurulmasından sonra büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlar ve adeta yıkılır. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı konusu belirsizliğini korur. Öte yandan Rıza Baba ve ekip Sadullah ve adamlarına nefes aldırmamaya çalışır. Sadullah'ı köşeye sıkıştırmak isteyen Rıza Baba, hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Peki, Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek mi?