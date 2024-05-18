Analiz Filo, Lastik Kiralama Modeli ile Sürücülere Yenilikçi Çözüm Sunuyor

Lastikler, araçların temel parçalarından biri olup sürüş güvenliği ve konforunu doğrudan etkiler. Ancak, lastiklerin zamanla aşınması ve eskimesi sürücülere ek maliyetler ve güvenlik endişeleri yaşatabilir. Bu sorunlara çözüm olarak, Analiz Filo, lastik kiralama modeli ile sürücülere yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Analiz Filo Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Konçi, konuyla ilgili şunları belirtti: "Lastiklerin hızla aşındığı ve tüketicilerin yüksek maliyetlerle karşılaştığı bir gerçek. Bu nedenle, lastik kiralama modelimizi geliştirirken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve bütçelerini dikkate aldık. 'Analiz'le Lastiğin Hep Yeni' adını verdiğimiz bu yeni modelimizle, lastiklerin aşınma ve eskime sorununu minimize etmeyi ve müşterilerimize uygun maliyetli bir çözüm sunmayı hedefliyoruz."

Analiz Filo'nun lastik kiralama modelinin temel özellikleri şu şekildedir:

Her 10.000 km'de bir lastiğin Analiz Servis tarafından yenilenmesi.

Müşterilerin mevsimsel ihtiyaçlarına göre kışlık veya yazlık lastik seçeneklerinin sunulması.

Ani bir lastik değişimi maliyetiyle karşılaşmadan, aylık sabit bir ücret ödeyerek lastiklerin sürekli olarak yenilenmesi imkanı.

Aylık 600.00 TL'den başlayan uygun fiyatlarla müşterilere sunulması.

Konçi, "Bu modelle, müşterilerimizin güvenliğini ve bütçelerini düşünüyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir bir çözüm sunarak çevreye olan duyarlılığımızı da gösteriyoruz." dedi.

Analiz Filo'nun lastik kiralama modeli, sürücüler için pratik ve ekonomik bir çözüm sunarken, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımı da benimseyerek sektöre öncülük ediyor. Bu yenilikçi model, sürücülerin güvenliği ve konforuyla birlikte çevresel etkilerini minimize etme hedefiyle tasarlanmıştır.

Ersin Konçi'nin ifadeleriyle, Analiz Filo'nun lastik kiralama modeli sektöre yön verirken, sürücülerin lastiklerini yenileme ihtiyacını uygun maliyetlerle ve kolaylıkla karşılamasını sağlıyor. Bu model, sürücülerin güvenlik ve konforunu ön planda tutarken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.