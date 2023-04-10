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AKP Yozgat Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Yozgat Adayları!

AKP Yozgat Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Yozgat Adayları!

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AKP Yozgat milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte AKP Yozgat Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. AKP Yozgat Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, AKP Yozgat Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Yozgat Adayları!

CHP Milletvekili Listesini YSK'ya Teslim EttiCHP Milletvekili Listesini YSK'ya Teslim Etti

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, AKP Yozgat Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AKP Yozgat Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Yozgat Adayları! Detaylar haberimizdedir…

AKP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği il listesi haberler.com'da…

AKP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ABDULKADİR AKGÜL

SÜLEYMAN ŞAHAN

İSKENDER MİNAR

YUSUF İBİŞ

Seçim Sonuçları

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Milletvekili Yozgat Gündem Politika Haberler

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