31 Mayıs 2022 Haberleri - Haberler

31 Mayıs 2022 Haberleri
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31 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- MetroPOLL'ün son anketinde dikkat çeken sonuç! Zafer Partisi, 6'lı masadaki 4 partiyi geride bıraktı
- Türkiye'ye girişlerde şart koşulan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Manavgat'ta çıplak dolaşan kadın ile ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama! Yüzde 70 zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı
- Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti
- Ankara'da Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanığa 3 ayrı suçtan 5 yıl hapis cezası
- Bebek'teki cinsel ilişki olayında yeni gelişme! Adam tutuklandı, kadın akıl hastanesine sevk edildi
- Uzun süredir firari olan iş insanı Galip Öztürk, Gürcistan'da yakalandı
- Bebek'teki görüntülerin ardından bir skandal da Antalya'dan! Kadın, caddede çırılçıplak yürüdü
- Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama: Soruşturma başlatıldı
- Norveç'te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
- Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce Beyoğlu sokaklarında kostümle gezmiş
- Cem Yılmaz'dan Bebek paylaşımı! Cinsel ilişki görüntüleri sonrası şarkılı gönderme yaptı
- 31 Mayıs koronavirüs verileri yayımlandı! Son 24 saatte 975 vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti
- Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
- Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
- Müge Anlı'nın peşine düştüğü Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
- Ayı saldırısına uğrayan vatandaş ölü taklidi yaparak hayatta kaldı
- Manisa'daki zeytin bahçesindeki su kuyusundan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
- Trabzon'daki sel tatbikatı nedeniyle vatandaşlara uyarı: Test amaçlı bildirimler gelecek, endişelenmeyin
- Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Esenyurt'ta camide çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç girişiminde bulunulan şahıs tutuklandı
- Bebek'te çırılçıplak bir şekilde bankta güneşlenen adamın akıl hastası olduğu ortaya çıktı
- Kastamonu'da fındık büyüklüğündeki dolu yağışı korkuttu
- Güngör Arslan cinayetinde 10'u tutuklu 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldı
- Ordu'da akıl almaz olay! Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurup ters çevirdi
- Tartıştığı çay işçilerine kurşun yağdırdı! 1 kişiyi öldüren cani mahkemede alkol bahanesine sığındı
- Son Dakika: Bugün cezaevine gönderilen Canan Kaftancıoğlu serbest bırakıldı! İlk mesajı Ekrem İmamoğlu'na yönelik oldu
- 70 yaşındaki vatandaşın sundurmaya çıktığını görenler intihar girişimi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı
- Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarla suçlanan kişi, ilk duruşmada 119 yıl hapis cezası aldı
- Un fiyatlarına yarından itibaren yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi aşacak
- Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alkole gelen zamlara tepki gösterenlere yanıt: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
- Üzeri sıfır araç yüklü tırın lastikleri bir anda alev aldı
- Bebek'teki cinsel ilişki olayı sonrası Aynur Aydın isyan etti
- Bu paraya takım kurulur! Barcelona'nın Pique'ye olan borcu dudak uçuklattı
- İsveç Başbakanı Andersson'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlar dürüst değiller' sözleri soruldu! Yanıtı bir hayli yapıcı oldu
- Gaziantep'te Suriyeli kadının yüzüne tekme atan saldırgan tutuklandı
- Siirt'te hain tuzak! Yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit düştü
- Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü
- Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğrafını paylaştı
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