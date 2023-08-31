Antalya Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için resepsiyon düzenledi

Antalya Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Programa, birçok protokol üyesi ve davetli katıldı. Vali Şahin, konuşmasında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin önemini vurguladı ve Türk Cumhuriyeti'nin inşa edildiğini belirtti.

Antalya Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin girişte konukları karşıladı.

Programa, milletvekilleri, belediye başkanları, diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin önemini vurguladı.

Burada elde edilen başarının ardından yeni Türk Cumhuriyeti'nin inşa edildiğini belirten Şahin, "Bugün eğer bu coğrafyada bağımsız bir Türk devleti olarak bulunuyorsak, Başkomutanlık Meydan Muharebesi bunun savaş boyutudur, Lozan da antlaşması ve tapusudur. Biz bunu başardık ve bunun üzerine yeni bir Türk Cumhuriyeti inşa ettik. Kurucu babalarımıza ne kadar şükran duysak azdır. Tarih Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi birini görmedi. Düşman çoktu, yenilir dedi. Ordu yoktu, kurulur dedi. Para yoktu, bulunur dedi. Hepsini yaptı ve bugün onun iyimserliğine, kendi milletine olan sarsılmaz inancına dayanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözlerini hatırlatan Şahin, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemek için çalışmaya, üretmeye yorulmadan ve durmadan devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

30 Ağustos'ta atalarına en güzel hediyeyi Türk kadınlarının verdiğini dile getiren Şahin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.