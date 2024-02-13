Antalya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
Antalya Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçede (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı 5 ilçede motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.
Eğitim kurumlarımızda 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Ayrıca devam eden olumsuz hava koşullarından dolayı 5 merkez ilçemizde İkinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir."