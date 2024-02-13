Antalya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) Hıfzıssıhha kararı gereğince;

Eğitim kurumlarımızda 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

- Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 13.02.2024 Salı günü 1 gün idari izinli sayılmıştır.

- Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

- 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılmıştır.