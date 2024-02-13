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Antalya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

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Antalya Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçede (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı 5 ilçede motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

Antalya Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçede (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı 5 ilçede motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

Antalya Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları üzerine 5 merkez ilçeyi kapsayan bir duyuru yayımladı. Valiliğin duyurusu şöyle:

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) Hıfzıssıhha kararı gereğince;

Eğitim kurumlarımızda 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

- Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 13.02.2024 Salı günü 1 gün idari izinli sayılmıştır.

- Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

- 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılmıştır.

Ayrıca devam eden olumsuz hava koşullarından dolayı 5 merkez ilçemizde İkinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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