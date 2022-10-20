Tarihi konaktaki 250 yıllık su kuyusu gün yüzüne çıkıyor

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 1800'lü yılların ortalarında yaptırılan Zilalci Konağı'nda, tarihi 250 yıl öncesine dayanan su kuyusu keşfedildi. Kuyunun çevresinde sonradan yapılan harç ile sıvaların temizlenip, üzerindeki betonun alınarak, şeffaf örtüyle kapatılacağı ve halkın seyrine sunulacağı kaydedildi.

Akseki Belediyesi ile Antalya Valiliği'nin projesi kapsamında restore edilen Zilalci Konağı'nda, tarihi 250 yıl öncesine dayanan 150 metreküplük su kuyusu ortaya çıkarıldı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi, Afad, restorasyonu yapan firma görevlileri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su kuyusunun yapısal özellikleriyle ilgili keşif çalışması yaptı.

Karabayram, konakta yapılan çalışmalara verdikleri destek nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya da teşekkür etti.