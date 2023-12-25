Antalya'da Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Valiliğinin açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Operasyonda, ruhsatsız 49 tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.