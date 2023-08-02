Antalya'da Ormanlık Alanlarda Denetimler Sürüyor

Antalya'nın Kumluca ve Kaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yangınları önleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlar denetlendi. Antalya Valiliği tarafından alınan tedbirler çerçevesinde ormanlık alanlara girişler yasaklanmış ve denetimler devam ediyor.